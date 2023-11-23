В Нижегородской области заключили первый офсетный контракт на озеленение города

Объем инвестиций составит 110 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Первый офсетный контракт на реализацию проекта по озеленению территории Дзержинска в Нижегородской области сроком на 10 лет заключен между администрацией города и ООО "Эпоха Возрождения". Объем инвестиций составит 110 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития региона.

"В рамках проекта инвестор проведет модернизацию существующего комбината для оказания услуг по выращиванию рассады цветов, сеянцев, саженцев деревьев и кустарников для благоустройства территории города. Объем инвестиций превысит 110 млн рублей", - говорится в сообщении.

Глава города Иван Носков рассказал, что в городском округе только за 2023 год высадили более 50 тыс. сеянцев сосны, почти 1,1 тыс. саженцев деревьев, городские клумбы украсили десятки тысяч цветов. "Офсетный контракт позволит бесперебойно обеспечивать Дзержинск необходимым посадочным материалом, оперативно восстанавливать посадки, пострадавшие от погодных условий, расширять ассортимент зеленых насаждений", - приводятся в сообщении слова Носкова.

Офсетный контракт представляет из себя долгосрочный договор поставки со встречными инвестиционными обязательствами. В рамках данного вида договоров инвестор открывает предприятие в муниципалитете, который в свою очередь гарантирует, что будет покупать продукцию этой компании в течение нескольких лет. Нижегородский офсет стал первым контрактом на оказание услуг, а не на поставку товара, а также первым муниципальным офсетным контрактом.

Гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что офсетные контракты выгодны для всех участников договора. Для предпринимателя, в частности, это гарантия востребованности продукции и гибкость ценовой политики с учетом меняющихся реалий. "Это в свою очередь дает возможность точнее просчитать риски и оптимизировать затраты. Для города и региона это, в первую очередь, создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления, а также экономия бюджетных средств за счет закупки продукции местного производства. Такая практика может помочь привлечь крупные и сложные проекты на территорию региона без каких-либо рисков для инвесторов", - цитирует Ищенко пресс-служба.

Офсетный контракт - это новый механизм привлечения инвестиций, предусмотренный 44-ФЗ. Он позволяет в обмен на частные инвестиции в производство обеспечивать государственные закупки его продукции сроком до 10 лет, объяснил замгубернатора региона Егор Поляков. "Благодаря офсетному контракту будет реконструирован тепличный комплекс в Дзержинске, предназначенный для выращивания 122 видов рассады сеянцев", - приводятся в сообщении слова Полякова.

О корпорации

Корпорация развития Нижегородской области создана по инициативе губернатора Глеба Никитина в интересах инвестора. Корпорация содействует реализации проектов на всех стадиях - от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.