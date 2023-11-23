Белгородская область увеличит объем ВРП до 1,6 трлн рублей до конца 2026 года

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что оперативная обстановка негативно влияет на развитие экономики, но правительство не готово менять свои планы

БЕЛГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Белгородская область планирует увеличить объем валового регионального продукта (ВРП) до 1,6 трлн рублей в ближайшие три года. Об этом сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков.

"По итогам 2026 года мы планируем выйти уже практически на 1,6 трлн рублей ВРП региона", - отметил губернатор.

По словам Гладкова, оперативная обстановка негативно влияет на развитие экономики, но власти не готовы менять свои планы. "Много негативных тенденций. Но мы не готовы сменить вектор развития, цифры мы не меняем", - проинформировал губернатор.

По итогам 2022 года ВРП области достиг 1,3 трлн рублей.