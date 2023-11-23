Вице-премьер Вьетнама высоко оценил потенциал сотрудничества с Калужской областью

Чан Хонг Ха отметил, что вьетнамские компании "будут использовать условия и преимущества" ее потенциала для реализации "эффективных инвестиционных проектов"

ХАНОЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Вьетнама Чан Хонг Ха, возглавляющий вьетнамскую часть межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, высоко оценил потенциал Калужской области для развития взаимовыгодного партнерства между двумя странами. Об этом он заявил на встрече с губернатором российского региона Владиславом Шапшой, находящимся с рабочим визитом во Вьетнаме.

По словам вице-премьера, вьетнамские предприятия "будут использовать условия и преимущества кадрового, технологического и инвестиционного потенциала Калужской области для реализации эффективных инвестиционных проектов". Помимо торговли, сельского хозяйства, ядерной медицины, образования, подготовки кадров и культурных обменов, Калужская область и населенные пункты и предприятия Вьетнама могли бы проводить совместные исследования, чтобы не отставать от современных тенденций научно-технологического развития, полагает замглавы вьетнамского правительства.

Губернатор Калужской области отметил, что за последние три года товарооборот региона с Вьетнамом вырос в десять раз, и на пике составил более $300 млн. Он напомнил, что в области действует крупная вьетнамская компания - TH Group, которая реализует проекты в сфере животноводства и переработки молока. "Завод по переработке молока компании TH Group, который планируем открыть в следующем году, станет одним из крупнейших в нашем регионе. Это еще один хороший пример для вьетнамских инвесторов. От наших компаний тоже есть предложения по сотрудничеству с Вьетнамом", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, Калужская область предлагает вьетнамским партнерам возможности сотрудничества в сферах сельского хозяйства, автомобилестроения, фармацевтики, деревообработки, производства продовольствия. Кроме того, область также намерена продолжать развивать взаимодействие с вьетнамскими партнерами в образовании, подготовке кадров и в сфере культурных обменов. В настоящее время в Калужской области обучаются около 350 вьетнамских студентов. "В Калужской области обучение студентов из Вьетнама налажено в "Бауманке", филиале МИФИ, что особенно важно с учетом наших развивающихся отношений в сфере промышленности, атомных технологий", - отметил губернатор.