23 ноября, 12:46,
обновлено 23 ноября, 13:05

Мишустин поблагодарил Госдуму и Совфед за совместную с кабмином работу над бюджетом РФ

По словам премьер-министра, "удалось обеспечить сбалансированность главного финансового документа в условиях сохраняющихся внешних вызовов"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Госдуму и Совфед за принятие и одобрение федерального бюджета на трехлетку. Мишустин проводит заседание правительства.

"Хотел бы поблагодарить Государственную думу и Совет Федерации и лично [глав палат] Вячеслава Володина и Валентину Матвиенко. Обе палаты парламента проделали очень большую работу по рассмотрению и принятию трехлетнего федерального бюджета, который внесло правительство. Важно, что нам вместе удалось обеспечить сбалансированность главного финансового документа в условиях сохраняющихся внешних вызовов", - сказал глава кабмина, открывая заседание.

Он добавил, что правительство в 2024 году продолжит реализацию нацпроектов и госпрограмм для достижения целей, которые обозначены президентом РФ Владимиром Путиным. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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