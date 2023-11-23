23 ноября, 12:47,
обновлено 23 ноября, 13:05

Мишустин назвал укрепление финансовой устойчивости России задачей на 2024 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр также отметил, что в основе планов правительства - люди и улучшение качества их жизни

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал среди ключевых задач на 2024 год укрепление финансовой устойчивости и технологического суверенитета страны. Председатель правительства проводит заседание кабмина.

"В основе наших планов - люди и улучшение качества их жизни. Это безусловный приоритет государства, и все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены в полном объеме, - сказал он, говоря о приоритетах в работе в 2024 году. - В зоне особого внимания - помощь семьям с детьми, вопросы развития медицины, образования. И среди ключевых задач, которые предстоит решить, - укрепление нашей финансовой устойчивости и технологического суверенитета".

Также в числе основных задач Мишустин назвал строительство современной инфраструктуры, в том числе для интеграции новых регионов. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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