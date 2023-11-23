Мишустин назвал укрепление финансовой устойчивости России задачей на 2024 год

Премьер-министр также отметил, что в основе планов правительства - люди и улучшение качества их жизни

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал среди ключевых задач на 2024 год укрепление финансовой устойчивости и технологического суверенитета страны. Председатель правительства проводит заседание кабмина.

"В основе наших планов - люди и улучшение качества их жизни. Это безусловный приоритет государства, и все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены в полном объеме, - сказал он, говоря о приоритетах в работе в 2024 году. - В зоне особого внимания - помощь семьям с детьми, вопросы развития медицины, образования. И среди ключевых задач, которые предстоит решить, - укрепление нашей финансовой устойчивости и технологического суверенитета".

Также в числе основных задач Мишустин назвал строительство современной инфраструктуры, в том числе для интеграции новых регионов.