СМИ: военная помощь Украине оказалась под угрозой из-за бюджетного кризиса в ФРГ

Как сообщила газета Der Tagesspiegel, запланированное увеличение финансовой поддержки с €4 млрд до €8 млрд "по состоянию на текущий момент еще не гарантировано"

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Бюджетный кризис в ФРГ поставил под угрозу запланированное властями увеличение военной помощи Украине в 2024 году вдвое, до €8 млрд. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на председателя комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

По ее словам, запланированное властями увеличение финансовой поддержки с €4 млрд до €8 млрд "по состоянию на текущий момент еще не гарантировано". "Ее [увеличение] необходимо обосновывать (перед Министерством финансов - прим. ТАСС) отдельно", - сказала политик, добавив, что в правительстве уже занимаются этим вопросом.

Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс ранее сказал изданию, что в настоящее время "нет никакой определенности" касательно увеличения помощи Киеву в два раза. "Если сейчас не увеличить военную помощь, то Германия не сможет оказать Украине дальнейшую помощь в следующем году", - пояснил он.

Ранее представитель Минобороны ФРГ заявил телеканалу NTV, что пока не может сказать, будет ли реализовано запланированное увеличение военной помощи Украине еще на €4 млрд в бюджете 2024 года. В то же время, по его словам, финансирование нового пакета помощи Украине общим объемом €1,3 млрд, обещанного главой ведомства Борисом Писториусом 21 ноября во время визита в Киев, уже гарантировано.

21 ноября Министерство финансов ФРГ приняло решение временно заморозить почти все ассигнования из бюджета 2023 года в связи с решением Конституционного суда о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств на сумму €60 млрд. В Минфине пояснили, что такой шаг не означает блокировки всех предусмотренных бюджетом расходов, текущие обязательства будут соблюдаться, но на дополнительные выплаты придется получить одобрение Минфина.

Газета Bild сообщала 11 ноября со ссылкой на собственные источники в Минобороны ФРГ, что правительство Германии намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд. По ее информации, Минфин Германии изначально заложил в госбюджет на 2024 год €4 млрд на военную помощь Украине, однако оборонное ведомство республики дополнительно запросило €5 млрд, из которых кабмин решил выделить €4 млрд.