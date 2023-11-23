23 ноября, 13:00
Палестино-израильский конфликт

Британский регулятор повысит цену на газ и электричество на фоне ближневосточного кризиса

С 1 января предельный размер тарифа на электричество для домохозяйств вырастет на 5%

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Размер счетов за газ и электроэнергию увеличится в Великобритании в связи с ростом мировых цен и обострением обстановки на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении британского энергетического регулятора Ofgem.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

С 1 января 2024 года предельный размер тарифа на электричество для домохозяйств вырастет на 5% - с 27 до 29 пенсов за кВт·ч, а на газ - почти на 8%, с 6,89 до 7,42 пенса за кВт·ч. При этих расценках, согласно расчетам Ofgem, средние расходы домохозяйства, использующего и электричество, и газ, составят £1 928 ($2,42 тыс.) в год, увеличившись на £94 ($118).

"Повышение предельного размера тарифов связано с ростом стоимости газа на оптовом рынке за последние месяцы. Это вызвано происходящими в мире событиями, включая конфликт на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Ofgem.

В августе Ofgem на 10% снизил предельный размер тарифов на электричество на период с 1 октября по 31 декабря,

Комментаторы британского телеканала Sky News обращают внимание на сохраняющееся влияние конфликта на Украине и санкций, ограничивших приток российского газа на европейский рынок, на стоимость энергоносителей. В октябре 2021 года в королевстве предельный размер тарифа за электроэнергию составлял 21 пенс, а на газ - 4 пенса. Размер среднего годового счета для домохозяйств оценивался в £1 277 ($1,6 тыс.). В октябре 2020 года тарифы были еще ниже, а британские семьи в среднем платили за энергию £1 042 ($1,3 тыс.) в год. 

Теги:
ВеликобританияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация