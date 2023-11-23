Британский регулятор повысит цену на газ и электричество на фоне ближневосточного кризиса

С 1 января предельный размер тарифа на электричество для домохозяйств вырастет на 5%

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Размер счетов за газ и электроэнергию увеличится в Великобритании в связи с ростом мировых цен и обострением обстановки на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении британского энергетического регулятора Ofgem.

С 1 января 2024 года предельный размер тарифа на электричество для домохозяйств вырастет на 5% - с 27 до 29 пенсов за кВт·ч, а на газ - почти на 8%, с 6,89 до 7,42 пенса за кВт·ч. При этих расценках, согласно расчетам Ofgem, средние расходы домохозяйства, использующего и электричество, и газ, составят £1 928 ($2,42 тыс.) в год, увеличившись на £94 ($118).

"Повышение предельного размера тарифов связано с ростом стоимости газа на оптовом рынке за последние месяцы. Это вызвано происходящими в мире событиями, включая конфликт на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Ofgem.

В августе Ofgem на 10% снизил предельный размер тарифов на электричество на период с 1 октября по 31 декабря,

Комментаторы британского телеканала Sky News обращают внимание на сохраняющееся влияние конфликта на Украине и санкций, ограничивших приток российского газа на европейский рынок, на стоимость энергоносителей. В октябре 2021 года в королевстве предельный размер тарифа за электроэнергию составлял 21 пенс, а на газ - 4 пенса. Размер среднего годового счета для домохозяйств оценивался в £1 277 ($1,6 тыс.). В октябре 2020 года тарифы были еще ниже, а британские семьи в среднем платили за энергию £1 042 ($1,3 тыс.) в год.