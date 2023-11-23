ФАС, ФТС и СПбМТСБ заключили соглашение о товарных экспортных индикаторах

По данным пресс-службы ФАС, в рамках документа предусматривается организация системы информационного обмена между биржей и ведомствами, он затронет данные о товарах, поставляемых на экспорт

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) заключила соглашение с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Федеральной таможенной службой (ФТС) России о формировании экспортных индикаторов на ключевые товары. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Подписи под документом поставили руководитель ФАС России Максим Шаскольский, врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов и президент СПбМТСБ Игорь Артемьев.

"Документ направлен на выполнение государственных задач по формированию прозрачных индикаторов на ключевые товары. Соглашение заключено в рамках реализации плана мероприятий (дорожной карты) развития организованной (биржевой) торговли на отдельных товарных рынках на 2023-2025 годы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что в рамках документа предусматривается организация системы информационного обмена между биржей и ведомствами, он затронет данные о товарах, поставляемых на экспорт.

В ФАС добавили, что в соответствии с соглашением, СПбМТСБ будет получать информацию от ФТС и использовать ее в целях верификации данных при формировании внебиржевых индикаторов. В свою очередь, ФТС будет получать данные по регистрируемым СПбМТСБ внебиржевым договорам от ФАС для задач управления рисками и усиления контроля таможенной стоимости экспортных товаров.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) - крупнейшая товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, угля, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. СПбМТСБ реализует задачу создания прозрачного механизма формирования справедливых цен на российские товары. Биржа создана в мае 2008 года.