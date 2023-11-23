23 ноября, 13:02

Кабмин направит еще 10 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российское правительство дополнительно выделит еще 10 млрд рублей на поддержку некоторых сельхозпроизводителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он рассказал, что кабинет министров скорректировал порядок определения размера субсидий, компенсирующих затраты аграриев на производство и реализацию зерновых культур. По словам Мишустина, это "позволит поддержать больше сельхозпроизводителей, которые выращивают и пшеницу, и рожь, и кукурузу, и ячмень, включая также агробизнес в Центральной России, Поволжье, Сибири".

"С учетом новых правил планируем предоставить им дополнительные средства - это еще 10 млрд рублей", - добавил премьер. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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