Кабмин направит еще 10 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российское правительство дополнительно выделит еще 10 млрд рублей на поддержку некоторых сельхозпроизводителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он рассказал, что кабинет министров скорректировал порядок определения размера субсидий, компенсирующих затраты аграриев на производство и реализацию зерновых культур. По словам Мишустина, это "позволит поддержать больше сельхозпроизводителей, которые выращивают и пшеницу, и рожь, и кукурузу, и ячмень, включая также агробизнес в Центральной России, Поволжье, Сибири".

"С учетом новых правил планируем предоставить им дополнительные средства - это еще 10 млрд рублей", - добавил премьер.