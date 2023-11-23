Эксперт заявил, что в мире нет технологий, распознающих творчество нейросетей

Сегодня не существует систем для автоматического анализа контента, сгенерированного ИИ, сказал директор Института системного программирования им. В. П. Иванникова РАН Арутюн Аветисян

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Контент, созданный генеративными нейросетями, сегодня невозможно выявить автоматически, такой технологии пока не существует, заявил директор Института системного программирования им. В. П. Иванникова РАН Арутюн Аветисян.

"Нет технологии, чтобы мы могли однозначно определить, фейк это или нет. <…> К примеру, Kandinsky (генеративная модель для творчества, созданная "Сбером" - прим. ТАСС) сгенерировал какой-то контент. [Было бы] прекрасно, [если бы] у нас была технология, и мы нажали бы на кнопку и точно узнали, что это сгенерировано. Выясняется, что таких технологий нет, в природе не существует", - сказал Аветисян, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Академик поддержал идею введения обязательной маркировки контента генеративных нейросетей. Он также отметил, что в современном мире страны "обречены внедрять" ИИ во всех сферах, "и остановить это невозможно". Поэтому важно создавать доверенные технологии, разрабатывать процедуры для регулирования этой сферы и вести общественное обсуждение технологий.