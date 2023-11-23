Депутат в Екатеринбурге посоветовал тем, кому не хватает на проезд, "ходить пешком"

Александр Колесников отметил, что "по-другому транспортная отрасль не выживет"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников предложил поднять цены на проезд в общественном транспорте, а тем, кому не хватает денег, посоветовал "ходить пешком".

"Мы живем в капитализме, мы почему не поднимаем стоимость на транспорт? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет - ходи пешком. По-другому транспортная отрасль не выживет. Билет должен стоить денег", - сказал он на заседании комиссии по бюджету и экономическому развитию, которая транслировалась на официальном сайте городской думы.

На заседании обсуждались проблемы с общественным транспортом в Екатеринбурге, жители которого жалуются на долгое ожидание автобусов. Городской перевозчик ссылается на нехватку водителей из-за низких зарплат. Несколько недель назад прокуратуру заставила мэрию выделить более 100 млн рублей на покрытие долгов предприятия перед поставщиками.