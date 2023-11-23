23 ноября, 13:24

Депутат в Екатеринбурге посоветовал тем, кому не хватает на проезд, "ходить пешком"

Александр Колесников отметил, что "по-другому транспортная отрасль не выживет"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников предложил поднять цены на проезд в общественном транспорте, а тем, кому не хватает денег, посоветовал "ходить пешком".

"Мы живем в капитализме, мы почему не поднимаем стоимость на транспорт? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет - ходи пешком. По-другому транспортная отрасль не выживет. Билет должен стоить денег", - сказал он на заседании комиссии по бюджету и экономическому развитию, которая транслировалась на официальном сайте городской думы.

На заседании обсуждались проблемы с общественным транспортом в Екатеринбурге, жители которого жалуются на долгое ожидание автобусов. Городской перевозчик ссылается на нехватку водителей из-за низких зарплат. Несколько недель назад прокуратуру заставила мэрию выделить более 100 млн рублей на покрытие долгов предприятия перед поставщиками. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация