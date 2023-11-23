Российская компания поможет развитию инфраструктуры аэропорта Минска

Речь идет о российском институте развития "Транспроект"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российский институт развития "Транспроект" и Национальный аэропорт Минск будут сотрудничать в деле развития инфраструктуры аэропорта.

Соглашение, которое предусматривает совместную предварительную проработку проекта по развитию и созданию объектов инфраструктуры минского аэропорта, было заключено на Белорусском инвестиционном форуме, проходящем в Москве. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по строительству и развитию инфраструктуры Национального аэропорта Минск Дмитрий Островко и председатель совета директоров "Транспроекта" Виталий Максимов.

25 октября заместитель премьер-министра Белоруссии Анатолий Сивак сообщил, что Национальный аэропорт Минск по итогам восьми месяцев текущего года обслужил более 1,65 млн пассажиров - на 28,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.