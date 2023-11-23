Минэкономразвития запустит единый реестр концессионных соглашений

Министерство планирует ежегодно размещать информацию о реализуемых и завершенных по окончании срока действия таких соглашениях по всей России по состоянию на 1 января 2023 года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития России запустит единый реестр концессионных соглашений. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

Министерство планирует ежегодно размещать информацию о реализуемых и завершенных по окончании срока действия концессионных соглашениях по всей России по состоянию на 1 января 2023 года.

"Сейчас информация о количестве реализуемых проектах и объеме инвестиций публикуют различные источники, например, Роинфра или ВЭБ.РФ. Эти данные сильно разнятся. Теперь единый и достоверный источник информации для всех - реестр реализуемых проектов от ответственного министерства. При этом верификация информации в реестре будет проводится в рамках ежегодного мониторинга проектов ГЧП и формирования рейтинга субъектов РФ по уровню развития ГЧП, которые делает Минэкономразвития", - сказал ТАСС первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

По его словам, реестр позволит повысить прозрачность механизма концессий, а для самих инвесторов он нужен как дополнительный источник информации о востребованных направлениях для ГЧП, и об опыте других участников рынка.

"Так, портфель проектов, запущенных в 2023 году, показывает, что наиболее востребованными направлениями стали: коммунально-энергетическая и социальные сферы. Раскрытие информации о реализуемых концессиях на территории страны обеспечит оперативный доступ органов государственной власти к информации о статусе реализации проектов, что упростит контроль за их реализацией", - отметил Торосов.

О концессии

Концессия - одна из самых распространенных форм государственно-частного партнерства, которая предполагает создание частым инвестором объекта инфраструктуры и его эксплуатацию в целях извлечения прибыли, право собственности на который, при этом, принадлежит государству.