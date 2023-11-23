23 ноября, 13:36

Шульгин заявил, что ремонтные программы при подготовке к ОЗП составили почти 330 млрд руб.

На этот период сформирован необходимый запас материалов и комплектующих, отметил министр энергетики

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Объем ремонтных программ при подготовке к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) составил порядка 330 млрд рублей, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе заседания правительства.

"Плановые ремонты объектов генерации сетей на текущий год были сохранены (на уровне) среднемноголетних объемов, объем финансовых средств был около 330 млрд рублей", - сказал министр, добавив, что необходимый запас материалов, запасных частей и комплектующих на случай нештатных ситуаций в период ОЗП сформирован.

Шульгинов подчеркнул, что на текущий момент все генерирующие объекты обеспечены запасами топлива, подземные газовые хранилища заполнены на целевом уровне, гидроресурсы также накоплены в достаточном объеме.

Глава Минэнерго добавил, что благодаря введению временного управления на отдельных стратегических предприятиях, удалось обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а также надежное функционирование генерирующих объектов компаний "Форвард Энерго" и "Юнипро", которые обеспечивают тепло- и электроснабжение значительного числа потребителей. 

Теги:
РоссияШульгинов, Николай Григорьевич
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