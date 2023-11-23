23 ноября, 13:38

Более 400 молодых и соцпредпринимателей Подмосковья получили гранты

Суммарный объем поддержки составил 211 млн рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Свыше 400 молодых и социальных предпринимателей получили грантовую поддержку от Московской области на общую сумму свыше 200 млн рублей, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Претендовать на получение грантовой поддержки могут предприниматели до 25 лет и предприниматели, имеющие статус социальных. По итогам конкурсного отбора победителями признаны 433 предпринимателя, из них 305 - социальные, 128 - молодые. Суммарный объем поддержки составил 211 млн рублей", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что конкурсный отбор проходил с 5 октября по 4 ноября. Максимальный размер гранта составляет 500 тыс. рублей.

Зиновьева также добавила, что для предпринимателей региона 24 и 25 ноября состоится форум "Мой бизнес. 100% Подмосковье", где они представят свои товары и услуги. 

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