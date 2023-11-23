23 ноября, 13:35
Международная выставка-форум "Россия"

Югра намерена в 2024 году увеличить объем инвестиций на 5%, до 1,4 трлн рублей

В регионе идет активное строительство школ, детских садов, больниц и других социально значимых объектов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в Ханты-Мансийском автономном округе вырастут на 5% в 2024 году, до 1,470 трлн рублей. Об этом сообщила журналистам губернатор Югры Наталья Комарова в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

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"Мы планируем увеличение роста инвестиций в 2024 году не менее чем на 5%. Проект бюджета, который включает эти показатели развития региона, сформирован. 29 ноября депутаты его планируют принять. Среди знаковых проектов - развитие нефтегазовой отрасли, в соответствии с поручением президента России мы создаем инновационный научно-технологический центр "Юнити парк", развитие особой экономической зоны в городе Нягань, идет реконструкция железнодорожного вокзала в Сургуте и строительство нового в городе Пыть-Ях, у нас идет возведение полигонов по обращению с твердыми коммунальными отходами: один мы уже запустили, еще четыре в стадии создания на условиях концессионного соглашения", - сказала Комарова.

Также она отметила, что в регионе идет активное строительство школ, детских садов, больниц и других социально значимых объектов. Как уточняется на едином официальном сайте госорганов Югры, по итогам 2023 года в регионе ожидаются инвестиции в основной капитал в размере 1,429 трлн рублей, а в 2024 году - 1,470 трлн рублей. В структуре инвестиций Югры основную долю занимает добыча полезных ископаемых - более 80%, а также строительная отрасль, агропромышленный комплекс, социальная сфера, сфера услуг.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что на площадке Международной выставки-форума "Россия" представлены передовые достижения страны. По его словам, РФ "есть чем гордиться в промышленности, науке, культуре, спорте и, конечно, в цифровых технологиях, где Россия активно укрепляет свои позиции". В Югре при поддержке президента и правительства страны формируются площадки с необходимой инфраструктурой для технологического прорыва и достижения Россией технологического суверенитета. Один из примеров - НТЦ "Юнити Парк", создающийся для разработки технологий, способствующих освоению Арктики и независимости нефтегазовой отрасли от зарубежных поставщиков. В ходе этого проекта планируется создать 5,6 тыс. рабочих мест, в том числе 1,6 тыс. высокотехнологичных.

Югра на выставке "Россия"

На стенде Югры в различных форматах представлены достижения в науке, образовании, культуре, здравоохранении, туризме. Особое внимание уделено развитию экономики, промышленности и реализации в регионе крупных инвестиционных проектов. Слоган стенда Ханты-Мансийского автономного округа: "Увидеть Югру - влюбиться в Россию". Как сообщил ТАСС генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев, Ханты-Мансийский автономный округ представил на выставке-форуме "Россия", в частности, нейросеть Vika, отвечающую на вопросы посетителей о регионе в аудиовизуальном формате на экране площадью около 20 метров. Идея экспозиции автономного округа заложена в формате прохождения квеста "Путешествие по Югре". 

Теги:
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округМеждународная выставка-форум "Россия"
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