В ДНР сообщили о полном обеспечении региона гранитом для строительства в 2023 году

Добытое сырье полностью закрывает два ключевых блока - восстановление и строительство дорог, жилого сектора, уточнил зампредседателя правительства региона Владимир Ежиков

ДОНЕЦК, 23 ноября. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика (ДНР) в 2023 году полностью обеспечила себя гранитом, необходимым для строительства. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства региона Владимир Ежиков.

"Весь объем инертных материалов, который мы здесь добываем, он весь забирается. Сказать, что мы испытываем дефицит по граниту и тем фракциям, которые у нас в "Недрах" [госкорпорация] производят, - его нет. В этом году закрыли потребность полностью", - сказал Ежиков.

Он пояснил, что добытое в регионе сырье полностью закрывает два ключевых блока - восстановление и строительство дорог и жилого сектора. Ежиков уточнил, что в 2023 году объем добычи инертных материалов в регионе возрос втрое.