На Байкале объем пассажирских перевозок за год вырос на 12%

По информации правительства Иркутской области, фиксируется практически полная загрузка пассажирских судов

ИРКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Объем пассажирских перевозок по Байкалу в навигацию 2023 года вырос на 12% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области по итогам совещания, на котором президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу проработать вопрос развития причалов на Байкале.

"За навигацию 2023 года на Байкале перевезли 390 тыс. пассажиров, это на 12% больше, чем в 2022 году. Фиксируется практически полная загрузка пассажирских судов", - говорится в сообщении.

При этом из-за дефицита инфраструктуры, в том числе причальной, перевозки ограничены. "Вопрос восстановления причалов очень важен для двух регионов: Иркутской области и Республики Бурятия. Это необходимо и для развития туризма, и для повышения транспортной доступности для местных жителей", - цитирует пресс-служба губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

По данным из реестра Российского классификационного общества, на Байкале на учете состоит 315 единиц флота. Идет строительство трех гибридных круизных судов на электротяге для туров по озеру. Им будет необходима современная причальная инфраструктура.

Летом 2023 года президент поручил проработать программу развития круизного туризма и пассажирского судоходства на Байкале. После этого помощник президента РФ Игорь Левитин посетил Иркутскую область, осмотрел причальные сооружения в порту "Байкал" и в поселке Листвянка.

Навигация на Байкале длится 163 дня. Лицензии на перевозку пассажиров имеют около 70 компаний, которые работают с туроператорами по организации водных круизов.

Туризм в Бурятии

Для дальнейшего роста перевозок пассажиров на восточной стороне Байкала "есть существенные ограничения - плохое состояние технического состояния причальных стенок и их недостаточное количество. Президент поддержал развитие причальной инфраструктуры на Байкале", - написал в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

По словам Цыденова, на восточной стороне озера ведутся дноуглубительные работы. Ранее он сообщал ТАСС, что основная задача - формирование причальной, портовой инфраструктуры, системы приема отходов с судов для обеспечения экологической безопасности и дноуглубление. Он добавил, что необходимо также организовать работу по контролю за туристическими судами - по аналогии с Государственной инспекцией по маломерным судам.

В настоящее время для туров по Байкалу ведется строительство трех гибридных круизных судов для туров. Каждое будет осуществлять не менее 18 круизов в навигацию продолжительностью 6-7 дней.

22 ноября состоялось оперативное совещание с членами правительства РФ. Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу помочь Бурятии и Иркутской области в реконструкции портовой инфраструктуры на Байкале, необходимой для развития круизных перевозок.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики.

Прогноз турпотока на 2023 год - 600 тыс. человек. В доковидном 2019 году показатель составлял порядка 400 тыс. человек. Речь о путешественниках, останавливающихся в отелях, гостиницах, гостевых домах. По неофициальным данным, ежегодно Бурятию посещают около 1 млн отдыхающих.