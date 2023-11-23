Евросоюз продлил Узбекистану льготы на беспошлинный экспорт до конца 2027 года

По данным Министерства инвестиций промышленности и торговли республики, Ташкент в 2022 году увеличил в страны Евросоюза экспорт льготной продукции, в том числе текстиля, электротехники, химической, пищевой и аграрной продукции, в два раза по сравнению с 2020 годом

ТАШКЕНТ, 23 ноября. /ТАСС/. Евросоюз продлил Узбекистану доступ к системе преференций GSP+ на беспошлинную поставку товаров в ЕС еще на четыре года, до конца 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба представительства ЕС В Узбекистане.

По ее информации, с 10 апреля 2021 года Узбекистан получил доступ к системе преференций GSP+ на беспошлинную поставку товаров в ЕС, что давало возможность узбекским компаниям беспошлинно экспортировать в страны Евросоюза порядка 6,2 тыс. наименований товаров.

"Европейский союз принял решение продлить генеральную систему преференции плюс (GSP+) ЕС на следующие четыре года до 31 декабря 2027 года", - говорится в сообщении.

По данным Министерства инвестиций промышленности и торговли, Узбекистан в 2022 году увеличил в страны ЕС экспорт льготной продукции, в том числе текстиля, электротехники, химической, пищевой и аграрной продукции, в два раза по сравнению с 2020 годом, до $647 млн.

Сообщается также, что товарооборот Узбекистана с Евросоюзом в 2022 году увеличился на 15,7%, до $4,4 млрд.