23 ноября, 14:07

Евросоюз продлил Узбекистану льготы на беспошлинный экспорт до конца 2027 года

По данным Министерства инвестиций промышленности и торговли республики, Ташкент в 2022 году увеличил в страны Евросоюза экспорт льготной продукции, в том числе текстиля, электротехники, химической, пищевой и аграрной продукции, в два раза по сравнению с 2020 годом

ТАШКЕНТ, 23 ноября. /ТАСС/. Евросоюз продлил Узбекистану доступ к системе преференций GSP+ на беспошлинную поставку товаров в ЕС еще на четыре года, до конца 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба представительства ЕС В Узбекистане.

По ее информации, с 10 апреля 2021 года Узбекистан получил доступ к системе преференций GSP+ на беспошлинную поставку товаров в ЕС, что давало возможность узбекским компаниям беспошлинно экспортировать в страны Евросоюза порядка 6,2 тыс. наименований товаров.

"Европейский союз принял решение продлить генеральную систему преференции плюс (GSP+) ЕС на следующие четыре года до 31 декабря 2027 года", - говорится в сообщении.

По данным Министерства инвестиций промышленности и торговли, Узбекистан в 2022 году увеличил в страны ЕС экспорт льготной продукции, в том числе текстиля, электротехники, химической, пищевой и аграрной продукции, в два раза по сравнению с 2020 годом, до $647 млн.

Сообщается также, что товарооборот Узбекистана с Евросоюзом в 2022 году увеличился на 15,7%, до $4,4 млрд. 

Теги:
Таджикистан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация