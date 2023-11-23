23 ноября, 14:13

Бюджет Астраханской области на 2024 год прошел первое чтение

Дефицит составил 6,2 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Депутаты Астраханской области приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Дефицит бюджета на следующий год составил 6,2 млрд рублей, сообщили в ТАСС в пресс-службе думы региона.

"Общий объем доходов сложился в сумме 72 млрд рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, которые на данный момент составляют 15,4 млрд рублей. Общий объем расходов - 78,2 млрд рублей. Дефицит в сумме 6,2 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что бюджет сохраняет свою социальную направленность - доля расходов отраслей социальной сферы с учетом межбюджетных трансфертов в 2024 году составит 63,3% в общем объеме расходов. Запланированы средства на все льготные соцвыплаты и заработную плату бюджетников, в приоритете остается поддержка участников специальной военной операции и их семей. По итогам рассмотрения комитетами проекта бюджета будет сформирован пакет рекомендаций, которые найдут отражение в редакции проекта бюджета второго чтения, запланированного в декабре.

Как уточнил ТАСС спикер астраханского парламента Игорь Мартынов, в текущей версии бюджета расходы на сферу ЖКХ увеличены почти на 2 млрд рублей в сравнении с прошлым годом, ко второму чтению цифры могут быть скорректированы только в сторону увеличения.

"На жилищно-коммунальное хозяйство региона направят 6 млрд рублей, что на 1,8 млрд рублей больше показателей первоначального бюджета 2023 года. Расходы в размере более 3 млрд рублей предусмотрены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 664 млн рублей будет направлено на модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. На мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод предусмотрены расходы на 2024 год в общей сумме 1,4 млрд или 146,7 % к уточненному бюджету на 2023 год", - пояснил Мартынов.

Он добавил, что в 2024 году планируется продолжить реализацию 12 нацпроектов, включающих в себя 43 региональных проекта. На их финансирование к первому чтению запланировано 14,6 млрд рублей. На развитие сельского хозяйства, в том числе поддержку фермеров, развитие пищевой и рыбной промышленности, сельской кооперации, предусмотрено 1,9 млрд рублей.

По данным пресс-службы Думы Астраханской области, доходы бюджета региона в 2023 году были приняты изначально в объеме 73,5 млрд рублей, расходы - в объеме 78,8 млрд рублей с дефицитом в 5,2 млрд рублей. 

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РоссияАстраханская область
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