23 ноября, 14:38

На социальный блок Херсонской области выделят в 2024 году более 53 млрд рублей

В эту статью входят 25 пунктов, среди них различные социальные выплаты, предусмотренные по российскому законодательству, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, а также повышение зарплаты бюджетникам

ГЕНИЧЕСК, 23 ноября. /ТАСС/. Более 53 млрд рублей будет выделено на развитие социального блока Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в минэкономразвития региона.

"53,3 млрд рублей на социальный блок запланировано в 2024 году", - сказали в пресс-службе.

В эту статью входят 25 пунктов, среди них различные социальные выплаты, предусмотренные по российскому законодательству, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, а также повышение зарплаты бюджетникам.

Всего на социально-экономическое развитие области на 2024 год выделено около 100 млрд рублей. Этот бюджет планируется потратить на 180 мероприятий в разных направлениях развития. 

Теги:
РоссияХерсонская область
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