Таджикистан и Азербайджан договорились реализовать промышленные проекты

В частности, стороны готовы реализовать инвестпроекты по запуску нефтеперерабатывающего завода Свободной экономической зоны "Дангара", отметили в таджикском министерстве экономического развития и торговли

ДУШАНБЕ, 23 ноября. /ТАСС/. Министр экономического развития и торговли Таджикистан Завки Завкизода и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров договорились о реализации совместных инвестиционных проектов в сфере промышленности, министры встретились в Баку в преддверии саммита Программы ООН для экономик Центральной Азии.

"В ходе встречи <…> стороны договорились реализовать конкретные инвестиционные проекты в области промышленной кооперации, в том числе проекты по запуску нефтеперерабатывающего завода Свободной экономической зоны "Дангара", созданию гидроэлектрических станций в Таджикистане, увеличению производственных мощностей "Талко" (Таджикская алюминиевая компания), созданию агропромышленных кластеров", - говорится в сообщении таджикского ведомства.

Кроме того, стороны договорились создать агропромышленные кластеры, поставлять таджикский первичный алюминий, криолит и фторид алюминия в Азербайджан, а в Таджикистан - глинозем из Азербайджана, при этом предоставляя скидки на их транспортировку по железной дороге. Отмечается, что для проработки конкретных шагов по реализации проектов создана двусторонняя рабочая группа.

В Минэкономики Таджикистана уточнили, что за 10 месяцев 2023 года товарооборот двух стран увеличился в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По информации Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана, объем взаимной торговли республики с Азербайджаном по итогам 2022 года составил $6,2 млн, увеличившись на 2% в сравнении с 2021 годом.