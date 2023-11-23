Петербург перевыполнил план по объему сортировки ТКО

Показатель составил более 55%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Объем обработки твердых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге в 2023 году превысил плановый показатель в 54%: на данный момент в городе сортируется 56,7% ТКО. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Иван Казаков на семинаре "Изменения в экологическом законодательстве. Требования нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности" в Торгово-промышленной палате города.

"Относительно процентов по обработке, на данный момент - 56,7%, но каждый месяц процент меняется в зависимости от морфологии отходов. Например, сейчас выпал снег, часть отходов может на сортировку не пропускаться, особенно, если будет мороз и ледяные глыбы. Поэтому, например, за декабрь процент может снизиться, но ниже 55% точно не будет. То есть это в любом случае мы превысили тот показатель, что планировали еще в том году", - сказал Казаков.

В прошлом году процент обработки ТКО в Петербурге составил 44,1%. Ожидается, что в 2024 году объем направляемых на сортировку отходов будет еще выше за счет новой мусороперерабатывающей инфраструктуры. Однако точные показатели пока неизвестны.

"Мы запланировали ввести новый объект обработки на КПО "Волхонка", но все будет зависеть от того, когда она запустится. В любом случае, процент обработки точно увеличится и утилизация, соответственно, тоже. На сколько - пока не могу сказать", - уточнил спикер.

В рамках так называемой мусорной реформы, которая реализуется в Петербурге с 1 января 2022 года, в городе и области должны построить пять комплексов по переработке отходов. Два из них будут располагаться в городе, территориально - на юге и севере. Еще три появятся в Ленинградской области.