23 ноября, 14:51,
обновлено 23 ноября, 15:05

Positive Technologies выплатит почти 5 млрд рублей дивидендов за 2022 год

По итогам 2022 года объем продаж Positive Technologies увеличился по сравнению с предыдущим годом на 88%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Собрание акционеров ИБ-компании Positive Technologies утвердило третью выплату дивидендов за 2022 год в размере 1,04 млрд рублей из расчета 15,8 рубля на акцию, сообщили в компании. Ранее ее рекомендовал совет директоров, и, таким образом, общая сумма выплат составит 4,8 млрд рублей.

В апреле акционеры утвердили дивиденды за 2022 год в размере 2,5 млрд рублей, в мае - вторую выплату еще на 1,25 млрд рублей. Годом ранее компания выплатила 1,3 млрд рублей, то есть в 3,7 раза меньше, дивидендов.

По итогам 2022 года объем продаж Positive Technologies увеличился по сравнению с предыдущим годом на 88%, до 14,5 млрд рублей. Услуги в области информационной безопасности и расширенной технической поддержки сформировали 14% от общего объема продаж Positive Technologies. Единственным акционером компании является ПАО "Группа позитив". 

Теги:
Россия
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