23 ноября, 15:01

"Лукойл" предлагает продлить действие инвестиционного налогового вычета для компаний

В 2018 году сроком на 10 лет в стране ввели возможность получения налогового вычета, позволяющая компаниям уменьшать размер налога на прибыль на сумму расходов при покупке или модернизации объектов основных средств

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Лукойл" предлагает продлить срок действия инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для компаний на срок после 2027 года, заявил вице-президент компании Глеб Овсянников.

"Поскольку заканчивается у нас льгота по налогу на прибыль в следующем году, есть еще один инструмент поддержания коммерческой и социальной инвестиционной активности в регионах - это инвестиционный налоговый вычет. Он, к сожалению, заканчивается в 2027 году, но с учетом инвестиционного цикла в нефтянке, которую я представляю, - а он от 7 до 15 лет, - хотели попросить уважаемых сенаторов РФ поддержать инициативу о продлении этого механизма на комфортный для бюджета России период", - сказал он на заседании совета по развитию Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

В 2018 году сроком на 10 лет в РФ была введена возможность получения налогового вычета, позволяющая компаниям уменьшать размер налога на прибыль на сумму расходов при покупке или модернизации объектов основных средств. 

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Россия
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