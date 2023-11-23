Гладков заявил, что Белгородская область не отказалась от инвестпроектов из-за СВО

Глава региона отметил, что самая непростая ситуация в Шебекинском округе, где некоторые предприятия ведут производственную деятельность в неполном объеме

БЕЛГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Белгородская область не отказалась от реализации инвестиционных проектов, несмотря на обстрелы со стороны Украины, ситуация остается стабильной. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Вячеслав Гладков.

"На сегодняшний день у меня нет информации, что наши промышленные предприятия приняли решение из-за сложной оперативной обстановки перенести производства", - сказал глава региона, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, пришлось ли региону отказаться от инвестпроектов из-за обстрелов.

Гладков отметил, что самая непростая ситуация в Шебекинском округе, здесь некоторые предприятия ведут производственную деятельность в неполном объеме. "Поэтому мы сейчас ждем решения на уровне федерального министерства. Надеемся, что та помощь, которая придет в конце года, она позволит нам компенсировать значительную часть полученного [ущерба] во время обстрелов со стороны ВСУ наших промышленных предприятий", - отметил губернатор.

По его словам, даже те предприятия, головные офисы которых находятся в других регионах, на сегодняшний день остаются пока в Белгородской области. "В целом, ситуация стабильная. Мы встречаем конец года на более позитивном уровне, чем год назад, когда планировали бюджет 2023 года", - подытожил губернатор.