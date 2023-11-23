23 ноября, 15:15

На Кубани из-за погодных условий урожай фруктов снизится в пределах 8,5%

Всего в регионе намерены собрать 550 тыс. тонн за 2023 год

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Садоводы в Краснодарском крае по итогам 2023 года планируют собрать 550 тыс. тонн фруктов и ягод, что ниже уровня 2022 года, сокращение объемов урожая вызвано неблагоприятными погодными условиями в регионе. Об этом министр сельского хозяйства края Федор Дерека сообщил в ходе сессии Законодательного собрания Краснодарского края.

"В прошлом году урожай фруктов и ягод в крае достиг исторического рекорда - более 602 тыс. тонн. В этом году мы ожидаем небольшое снижение - до 550 тыс. тонн мы произведем. Это связано с погодными условиями", - сказал Дерека, представляя депутатам документ об итогах работы по развитию растениеводства в крае.

Он отметил, что за пять лет площадь плодовых и ягодных насаждений в регионе увеличилась почти на 2 тыс. га и превышает на текущий год 30 тыс. га, 80% из них - это сады интенсивного и суперинтенсивного типа. Производство фруктов и ягоды в промышленных масштабах в регионе за 10 лет выросло почти в 2,5 раза, средняя урожайность достигает рекордного уровня - почти 250 ц с га, что на 41 выше среднего показателя по России.

По словам министра, залогом развития отрасли является эффективная работа питомников, их в крае 30. Ежегодно площадь закладки посадочного материала составляет почти 270 га, в 2022 году было выращено почти 8 млн саженцев плодовых культур при потребности региона в 4 млн саженцев в год.

В этом году в весенний период на Кубани шли дожди и наблюдались низкие температуры, а лето было засушливым, неоднократно объявляли штормовое предупреждение в связи с тем, что температура воздуха поднималась до 40 градусов выше нуля, дули суховеи. В ряде районов Кубани атмосферная засуха вызвала ухудшение состояния посевов, оказала негативное влияние на рост и развитие плодовых культур, а также винограда. Жара в регионе начала спадать только с началом сентября.

Также Дерека отметил, что за 10 лет в регионе троекратно за счет мер господдержки удалось нарастить мощности фруктохранилищ, сейчас они достигают 370 тыс. тонн.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Кубань производит 40% всех фруктов и ягод в стране, регион поставляет в другие субъекты РФ разные виды культур, в том числе яблоки и косточковые. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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