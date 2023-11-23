23 ноября, 15:23

Китайская компания построит в Словакии завод по производству батарей для электромобилей

На нем задействуют 1,5 тыс. рабочих и служащих, сообщило руководство Gotion InoBat Batteries

БРАТИСЛАВА, 23 ноября. /ТАСС/. Китайская компания Gotion InoBat Batteries построит в Словакии завод по производству батарей для электромобилей. Меморандум об этом с руководством фирмы подписали премьер-министр республики Роберт Фицо и министр экономики Дениса Сакова.

"Я очень рада, что одной из первых [зарубежных] инвестиций за период моего пребывания на посту министра (правительство Фицо было назначено 25 октября 2023 года - прим. ТАСС) станет строительство гигантского завода по производству батарей для электромобилей. Это будет ключевое предприятие для автопрома всей Европы. Мы подписали меморандум, которым декларируем, что заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве [с Gotion InoBat Batteries] и будем очень активно работать над реализацией данного инвестиционного проекта", - сказала Сакова журналистам.

Между тем, согласно руководству Gotion InoBat Batteries, завод в Словакии, на котором будут задействованы 1,5 тыс. рабочих и служащих, может стать крупнейшим предприятием по выпуску батарей для электромобилей в мире. Он разместится в местечке Шураны в южной части республики. Начало производства запланировано на 2026 год. Размер инвестиций определен миллиардами евро. Точную сумму не сообщили. 

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