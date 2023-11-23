В Кисловодске в октябре собрали рекордный курортный сбор

Сумма сбора составила почти 27 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Октябрь текущего года стал для Кисловодска рекордным месяцем по сумме курортного сбора за все пять лет его взимания, всего получено почти 27 млн рублей. Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры действует на Ставрополье уже 5 лет. За все время участия Кисловодска в программе по курортному сбору октябрь 2023 года стал рекордным по сумме уплаты. В этом месяце сумма уплаты курортного сбора без учета повышенной ставки в сравнении с октябрем 2022 года стала больше на 8,5% и составила 26,8 млн рублей", - сказал Моисеев.

По его словам, общая сумма курортного сбора в Кисловодске за 10 месяцев 2023-го на 12% превышает цифру прошлого года, он составил 217,2 млн рублей.

"Октябрь текущего года стал рекордным для Кисловодска по всем туристическим показателям. Это говорит о том, что с каждым годом спрос на пребывание в Кисловодске стремительно растет. Рекордную собираемость курортного сбора наш город показал благодаря активной работе по привлечению туристов, развитию иных видов туризма и туристической инфраструктуры. Всю сумму полученного курортного сбора направляем на новые проекты благоустройства нашего Кисловодска", - рассказал глава города.