Чибис предложил сократить сроки экоэкспертизы для стратегических инвестпроектов

Глава Мурманской области также предложил доработать требования по экологической экспертизы для линейных объектов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил сократить по срокам экологическую экспертизу для стратегических инвестиционных проектов, реализующихся по поручениям президента РФ Владимира Путина, в частности, по газификации Мурманской области. Об этом он сообщил на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации "Социальная инфраструктура Арктической зоны Российской Федерации: состояние и перспективы развития".

"Крупные инвестпроекты, которые реализуются по поручению президента России, как, например, сейчас проект по газификации Мурманской области, который реализуется в очень сжатые сроки. Мы бы попросили, есть конкретный набор предложений, саму процедуру проведения экологической экспертизы для таких проектов по срокам сократить. Иначе, если брать все процедурные моменты, просто есть риски не успеть в эти сроки, с учетом тех поручений президента РФ, которые даны", - сказал Чибис.

Он также предложил доработать требования по экологической экспертизы для линейных объектов. "Экологическая экспертиза обязательна для всех объектов, для социальных объектов сделали исключение, но линейные объекты остались. И, строя детский сад, мы экологическую экспертизу не проходим, а линию электропередачи - линейный объект - к нему строим, проходим. Но без линии электропередачи, соответственно, как мы понимаем, детский сад построить невозможно", - подчеркнул Чибис.

Мурманская область, за исключением нескольких муниципалитетов, в настоящее время использует для отопления мазут, газификация в регионе отсутствует. В июне 2022 года президент Владимир Путин на рабочей встрече с губернатором Андреем Чибисом поддержал проект газификации Заполярья и отметил, что Мурманской области необходимо уйти от мазутной зависимости. Между Волховом и Мурманском запланировано строительство магистрального газопровода протяженностью более 800 км, стоимость которого оценивается более чем в 300 млрд рублей.