Минфин ФРГ приостановит действие "долгового тормоза", чтобы закрыть "дыру" в бюджете

Это решение приняли на фоне недавнего вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Германия собирается приостановить на 2023 год действие "долгового тормоза", чтобы иметь возможность взять больше кредитов и согласовать дополнительный бюджет на 2023 год в течение ближайших недель. Об этом сообщил телеканал N-TV со ссылкой на Минфин ФРГ.

В ФРГ действует закон, который не позволяет кабмину брать слишком много долгов. Так называемый долговой тормоз был согласован при предыдущем канцлере Ангеле Меркель, но не действовал два года - в 2020 и 2021 годы из- за пандемии.

Решение приостановить действие механизма на остаток 2023 года принято на фоне недавнего вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены в 2021 году на борьбу с последствиями пандемии, но правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников.

Теперь, как предполагается, кабмин при помощи кредитов задним числом профинансирует уже согласованные проекты.

21 ноября стало известно, что Министерство финансов ФРГ приняло решение заморозить почти все ассигнования из бюджета 2023 года в связи с решением Конституционного суда о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств на сумму €60 млрд. В Минфине пояснили, что такой шаг не означает блокировки всех предусмотренных бюджетом расходов, текущие обязательства будут соблюдаться, но на дополнительные выплаты придется получать одобрение.