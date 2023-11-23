Подписаны поправки в соглашение о параллельной работе энергосистем Белоруссии и РФ

По данным Минэнерго Белоруссии, реализация протокола позволит "повысить безопасность и надежность параллельной работы энергосистем, в том числе за счет предоставления резервов мощности и оказания аварийной взаимопомощи"

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Минэнерго Белоруссии и России подписали протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение о параллельной работе энергосистем для повышения безопасности и надежности. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"23 ноября в Москве подписан протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Беларуси и единой энергетической системы России от 15 марта 2011 года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что реализация протокола позволит "повысить безопасность и надежность параллельной работы энергосистем, в том числе за счет предоставления резервов мощности и оказания аварийной взаимопомощи".

Документ подписан министрами энергетики Белоруссии и РФ Виктором Каранкевичем и Николаем Шульгиновым.

Ранее сообщалось, что протоколом закрепляются обязательства сторон по обеспечению баланса активной мощности в случае отключения блока Белорусской АЭС. Актуализируются наименования юридических лиц России, участвующих в обеспечении параллельной работы энергосистем.