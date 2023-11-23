Башкирия планирует увеличить товарооборот с Казахстаном вдвое, до $1 млрд

В дорожную карту сотрудничества на 2023-2024 годы включены 57 мероприятий, в том числе по локализации производств и размещению производственных мощностей башкирских заводов в Казахстане

УФА, 23 ноября. /ТАСС/. Товарооборот между Башкирией и Казахстаном в ближайшие годы планируется увеличить до $1 млрд за счет реализации ряда совместных производственных проектов. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на заседании рабочей группы по развитию взаимного сотрудничества в Уфе.

По итогам 2022 года товарооборот Башкирии и Казахстана увеличился почти на 10%, до $464 млн. В сентябре 2023 года на промышленной выставке "Иннопром. Казахстан-2023" регион подписал коммерческие контракты с казахстанскими партнерами на сумму около 500 млн рублей.

"Мы уже видим ежегодный прирост товарооборота между Башкортостаном и Казахстаном. Наша задача - вывести его на $1 млрд. Потенциал огромный", - сказал Назаров.

В дорожную карту сотрудничества на 2023-2024 годы включены 57 мероприятий, в том числе по локализации производств и размещению производственных мощностей башкирских заводов в Казахстане. "Так, буквально в этом году Уральский пружинный завод приступил к строительству производственной площадки в Костанае. Предварительно, объем инвестиций по проекту составит $5 млн. Производство готовимся запустить в марте следующего года", - сообщил первый вице-премьер - министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов.

В свою очередь одно из казахстанских предприятий заинтересовалось размещением в Башкирии производства изотермических вагонов. По словам Муратова, регион предложил партнерам две локации для размещения предприятия. Кроме того, в декабре 2023 года планируется запустить первую очередь межвузовского кампуса в Уфе, в котором смогут располагаться и индустриальные резиденты.

По данным властей региона, дальнейшему увеличению товарооборота будет способствовать реализация проекта железной дороги Сибай - Подольск - Новорудная. Ее запуск позволит значительно сократить расстояние между восточными районами Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией и Китаем.

Казахстан является вторым по величине внешнеторгового оборота зарубежным партнером Башкирии после Китая. Регион экспортирует в Казахстан продукцию химической промышленности, металлы, древесину, продовольствие, машиностроительную продукцию, текстиль.

О форуме

Международная неделя бизнеса проходит в уфимском конгресс-холле "Торатау" с 22 по 25 ноября. Участниками форума заявлены делегации из Беларуси, Казахстана, Китая, Турции, Ирана, Узбекистана и других стран - всего более 4 тыс. человек. В этом году основной темой дискуссий обозначен прогноз на "послезавтра", который должны дать участники мероприятия от профессионального сообщества.