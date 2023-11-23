Совет директоров НЛМК одобрил выпуск замещающих облигаций

Номинальная стоимость одной облигации каждого из выпусков составляет по €1 тыс. и $1 тыс. соответственно

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Совет директоров НЛМК одобрил возможность замещения еврооблигаций компании с погашением в 2026 году выпуском локальных облигаций, следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.

Совет директоров рекомендовал разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации на сумму €500 млн с погашением 2 июня 2026 года и ставкой купона 1,45% годовых и облигации на $500 млн с погашением 30 мая 2026 года и ставкой купона 4,7% годовых. Облигации будут размещены по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации каждого из выпусков составляет по €1 тыс. и $1 тыс. соответственно.

Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев облигаций денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке, отмечается в сообщении.

Сейчас в обращении у компании находятся два выпуска еврооблигаций на сумму $500 млн и €500 млн с погашением в 2026 году и ставкой купона 4,7% годовых и 1,45% годовых соответственно. Все они были выпущены Steel Funding D.A.C.

Ранее в НЛМК сообщили о начале опроса среди держателей облигаций в российских депозитариях по вопросу о возможных вариантах исполнения обязательств по ним.

Ранее своим указом президент РФ Владимир Путин сделал выпуск замещающих облигаций обязательным, они должны быть размещены до 1 января 2024 года. При этом заемщики могут претендовать на исключение из этой обязанности, получив разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Согласно закону, замещающие облигации должны соответствовать по параметрам замещаемым евробондов, то есть номинал, ставка купона, сроки выплат и погашения должны совпадать. Все платежи по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ.