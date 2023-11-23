23 ноября, 16:18

Собянин: в парке "Руднево" открыли Центр коллективного пользования Федерального центра БАС

В задачи центра входит предоставление резидентам услуг по изготовлению деталей, узлов и агрегатов БАС, а также содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках перспективных проектов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке "Руднево".

"Это единственный такой центр в стране, который позволяет делать все - от идеи до уже конкретного промышленного образца. <...> Ну вот, пожалуйста, готовые цеха. Можно будет выходить на полноценное серийное производство", - сказал Собянин в эфире телеканала "Москва 24".

По словам Собянина, которые приводит пресс-служба мэра и правительства столицы, на сегодня 12 компаний уже стали резидентами Федерального центра БАС. Одним из ключевых элементов производственной инфраструктуры Федерального центра БАС является центр коллективного пользования. В задачи центра входит предоставление резидентам услуг по изготовлению деталей, узлов и агрегатов БАС, а также содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках перспективных проектов.

Как уточнили в пресс-службе, для реализации этих задач в центре коллективного пользования установлено свыше 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры, токарные, электроэрозионные, лазерные, механообрабатывающие и фрезерные станки. Имеются зона механообработки, участки покраски, сварки, аддитивной обработки, заготовки материала, термообработки и зона химического оксидирования.

"Руднево" - индустриальный парк в составе ОЭЗ "Технополис Москва", построенный в рекордные сроки для размещения критически важных производств, включая Федеральный центр беспилотных авиационных систем. Индустриальный парк расположен на востоке города недалеко от станций метро "Некрасовка" и "Лухмановская". 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичСобянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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