Ростехнадзор проверил готовность Запорожской АЭС к чрезвычайным ситуациям

Ведомство не выявило недостатков, влияющих на безопасность станции

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проверила готовность работников Запорожской АЭС к действиям по ликвидации ЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, отмечая, что в ходе проверки недостатков, влияющих на безопасность станции, не выявлено.

"Отдел инспекций ядерной и радиационной безопасности на Запорожской АЭС Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора проверил готовность персонала к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на ЗАЭС", - говорится в сообщении. В присутствии миссии МАГАТЭ отрабатывались объявление состояния "аварийная готовность" и введение плана мероприятий по защите персонала. "Учения являются составной частью комплекса мер по обеспечению безопасности атомной станции. Радиационная обстановка на площадке в норме. Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине объект был взят под контроль российскими силами.