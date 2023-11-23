23 ноября, 16:21,
обновлено 23 ноября, 16:29

Первые магазины на месте Decathlon откроют в конце ноября - начале декабря

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По словам статс-секретаря - замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, их откроют в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Первые магазины спортивных товаров Desport на месте Decathlon планируется открыть в последнюю неделю ноября - в начале декабря, сообщил ТАСС статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, первые магазины будут открыты в Москве и Санкт-Петербурге, в дальнейшем сеть будет расширена и на другие города. До конца года будет открыто порядка 30 магазинов.

"Desport намерен открыть свои спортивные магазины в последнюю неделю ноября - в начале декабря. Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России. Планируются к открытию около 30 магазинов до конца года. Магазины будут открываться постепенно, по мере формирования ассортимента и поступления товаров", - рассказал Евтухов.

Новую сеть спортивных магазинов Desport запускает российская компания АРМ, которая в сентябре 2023 года приобрела весь бизнес компании Decathlon Russia. Как пояснили в АРМ, название новой сети происходит от старофранцузского слова desport, которое означает "развлечение", "игра" - от него и произошло слово "спорт" во многих языках мира. 

Теги:
РоссияЕвтухов, Виктор Леонидович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация