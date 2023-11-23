Первые магазины на месте Decathlon откроют в конце ноября - начале декабря

По словам статс-секретаря - замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, их откроют в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Первые магазины спортивных товаров Desport на месте Decathlon планируется открыть в последнюю неделю ноября - в начале декабря, сообщил ТАСС статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, первые магазины будут открыты в Москве и Санкт-Петербурге, в дальнейшем сеть будет расширена и на другие города. До конца года будет открыто порядка 30 магазинов.

"Desport намерен открыть свои спортивные магазины в последнюю неделю ноября - в начале декабря. Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России. Планируются к открытию около 30 магазинов до конца года. Магазины будут открываться постепенно, по мере формирования ассортимента и поступления товаров", - рассказал Евтухов.

Новую сеть спортивных магазинов Desport запускает российская компания АРМ, которая в сентябре 2023 года приобрела весь бизнес компании Decathlon Russia. Как пояснили в АРМ, название новой сети происходит от старофранцузского слова desport, которое означает "развлечение", "игра" - от него и произошло слово "спорт" во многих языках мира.