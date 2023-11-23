23 ноября, 16:40

Комиссия Союзмаша России обсудила внедрение цифровых решений для роста энергоэффективности

Комиссия запустила цикл мероприятий, посвященных отдельным кластерам технологий для повышения энергоэффективности

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Комиссия Союза машиностроителей России по энергоэффективности под руководством первого заместителя генерального директора компании "Россети" Андрея Мурова обсудила внедрение цифровых решений для совершенствования технологических процессов. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания.

Участие в мероприятии приняли заместитель исполнительного директора Союза машиностроителей России Наталья Попова, представители членов организации, профильных ассоциаций и отраслевых объединений.

Муров напомнил, что в октябре президент России Владимир Путин подписал указ, которым утверждена обновленная Климатическая доктрина страны. Согласно ее положениям, РФ будет способствовать исследованиям и разработкам в области энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии, технологий поглощения парниковых газов, а также развитию других инновационных экологически приемлемых и экономически эффективных технологий. "Это еще одно подтверждение актуальности той проблематики, которой посвящена наша работа", - подчеркнул Муров, слова которого приводятся в сообщении.

Комиссия рассмотрела практические решения, направленные на совершенствование технологических процессов и рост энергоэффективности. В том числе участники обсудили внедрение интеллектуальных систем управления энергетическими ресурсами и цифровых аналитических платформ, развитие "умного" учета электроэнергии.

Как отметил Муров, этим заседанием комиссия запустила цикл мероприятий, посвященных отдельным кластерам технологий для повышения энергоэффективности. На следующей встрече будут рассматриваться вопросы, связанные с применением новых материалов для экономии энергоресурсов.

О комиссии и компании

Комиссия по вопросам развития и внедрения технологий в области энергетической эффективности и энергосбережения под руководством члена бюро Союза машиностроителей России Андрея Мурова действует с 2019 года. Ее основной задачей является содействие повышению энергоэффективности машиностроительных предприятий и развитию ими производств соответствующей продукции для других отраслей. В комиссию входят представители федеральных органов исполнительной власти, предприятий, финансовых институтов и образовательных организаций.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие. 

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