ЦБ отменит послабления для системно значимых банков по нормативу краткосрочной ликвидности

Регулятор также возвращает механизм безотзывных кредитных линий

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Банк России устанавливает порядок выхода из послабления по нормативу краткосрочной ликвидности и предоставляет безотзывные кредитные линии. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

"В 2022-2023 годах Банк России предоставил системно значимым кредитным организациям (СЗКО) послабления по условиям соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (норматив Н26 (Н27), НКЛ), а именно снижение норматива ниже 100% из-за влияния санкций и системного стресса. <...> СЗКО снова должны будут соблюдать НКЛ на уровне 100% с 01.03.2024", - сообщает ЦБ.

Объясняется, что мера утратила свою актуальность ввиду того, что в последнее время наблюдается стабилизация рынка и устойчивая тенденция к росту средств на счетах как граждан (+17%, или 5,8 трлн рублей, за последние 12 месяцев по состоянию на 1 октября 2023 года), так и компаний (+13%, или 5,4 трлн рублей).

Чтобы облегчить для банков выход из послаблений по НКЛ, ЦБ возвращает механизм безотзывных кредитных линий (БКЛ). ЦБ расторгнет с системно значимыми кредитными организациями ранее заключенные договоры об открытии безотзывных кредитных линий и заблаговременно проинформирует СЗКО о возможности заключения новых договоров об их открытии. Это связано с существенным изменением порядка предоставления безотзывных кредитных линий.