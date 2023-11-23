Новые регионы смогут вводить ответственность за завышение цен на товары

В случае принятия закона новые нормы будут применять до 31 декабря 2025 года включительно

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут принимать законы об административной ответственности за завышение предельных уровней цен на товары, установленных их правовыми актами. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта, расширяющего круг лиц, которые будут вправе рассматривать дела в сфере защиты гостайны, профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству документ поддержал.

Поправки, размещенные в думской электронной базе, предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) нормой, предусматривающей, что новые регионы смогут принимать законы об административных правонарушениях, которые будут вводить ответственность "за завышение цен (тарифов) на товары и (или) предельных уровней таких цен (тарифов), установленных нормативными правовыми актами данных субъектов РФ с учетом особенностей, предусмотренных федеральными конституционными законами".

Кроме того, в КоАП предлагается прописать, что в случае выявления на территориях новых регионов правонарушений, связанных с завышением установленных цен и тарифов, гражданам, индивидуальным предпринимателям, должностным и юридическим лицам может быть назначено административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа. Такое наказание может быть назначено должностным лицом непосредственно на месте совершения правонарушения, при этом протокол об административном правонарушении не составляется, а выносится постановление по делу об административном правонарушении.

Указывается, что в случае принятия закона новые нормы будут применяться до 31 декабря 2025 года включительно.

О законопроекте

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта, расширяющего список лиц, которые будут вправе рассматривать административные дела в области защиты гостайны. Законопроект был внесен на рассмотрение депутатов правительством в июле, в первом чтении Дума приняла документ в сентябре. Поправки предлагается прописать в статье 23.45 КоАП, которая устанавливает полномочия ряда федеральных органов исполнительной власти по контролю за обеспечением защиты государственной тайны.

По действующим нормам, рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с защитой гостайны, могут в том числе глава Минобороны и его заместители. Речь идет об административных правонарушениях, связанных с отсутствием лицензии при работе с использованием и защитой гостайны, или нарушением условий лицензии на проведение таких работ, а также с использованием несертифицированных средств для защиты такой информации или с нарушением требований закона о защите информации, составляющей гостайну, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Законопроект предлагает расширить список лиц, которые будут вправе рассматривать такие дела. Согласно документу, помимо главы Минобороны и его заместителей, такие дела также смогут рассматривать руководитель центрального органа военного управления, отвечающего в Вооруженных силах РФ за координацию работы по защите информации ограниченного доступа, его заместители, а также руководители структурных подразделений ВС РФ по защите гостайны и их заместители.