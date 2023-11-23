23 ноября, 17:13

Сегмент радио на рынке рекламы за 9 месяцев 2023 года вырос на 35% впервые с начала 2000-х

Отчасти этот рост связан со "скромными" показателями прошлого года, отметил вице-президент АКАР Сергей Веселов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Рекламный рынок в сегменте радио за первые 9 месяцев 2023 года вырос на 35%. По итогам года рост может составить от 20% до 30%, сообщил вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Веселов.

"По радио мы уже успели посчитать, это плюс 35% за 9 месяцев. Я давно занимаюсь оценкой рынка, но такой фантастический всплеск мы с середины нулевых не наблюдали", - сказал он конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции".

Отчасти этот рост связан со "скромными" показателями прошлого года, отметил Веселов. По итогам года рост рынка рекламы в сегменте радио может составить от 20 до 30%.

Рост рекламного рынка радио стал "черным лебедем" медиаиндустрии 2023 года, отметила вице-президент Российской академии радио (РАР) и заместитель генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Юлия Голубева.

"В этом году в российской медиаиндустрии случился свой "черный лебедь" - произошел значительный рост на рекламном рынке радио. На протяжении последних нескольких лет главным маркетинговым инструментом, которому учились, был диджитал. И с ним довольно успешно все научились работать. Радио, казалось, ушло в прошлое, но сегодня мы видим, что, возможно, это как раз история про будущее", - отметила она.

XIII Международная конференция "Радио в глобальной медиаконкуренции" проходит в Москве 23-24 ноября. Организатором мероприятия выступает Российская академия радио. 

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