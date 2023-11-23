23 ноября, 17:29

В Крыму национализированную недвижимость Коломойского продают за 446 млн рублей

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 223,2 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила на аукцион национализированную недвижимость украинского олигарха Игоря Коломойского в поселке Партенит в Алуште, в том числе центр водного спорта "Европа". Первоначальная цена договора составляет 446 млн рублей, следует из данных системы ГИС "Торги".

О том, что имущество центра принадлежит Коломойскому через компанию "Транспорт Логистик", ранее сообщил председатель государственного совета республики Владимир Константинов.

Кроме самого центра площадью более 8,7 тыс. кв. м в лот вошли расположенные рядом бассейны, котельная, общежитие для персонала и противооползневые подпорные стены. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 223,2 млн рублей. Прием заявок заканчивается 14 декабря, сам аукцион пройдет 18 декабря.

В пункте об обременении имущества указано, что сейчас из-за него ведется спор с предыдущим владельцем - ООО "Транспорт Логистик". Согласно данным из картотеки арбитражных дел, компания требует признать незаконным решение о национализации своей недвижимости.

Центр водного спорта "Европа" расположен на первой линии побережья Черного моря. Согласно данным с сайтов местных туроператоров, в здании обустроено 67 гостиничных номеров категорий от "стандарта" до "люкса", а также тренажерный зал, конференц-зал, ресторан, сауна.

В 2022 году глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. С осени прошлого года в республике национализировали около 750 объектов, в числе которых квартира жены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, а также собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и политика Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и киевского футбольного клуба "Динамо". Предполагается, что в 2023 году поступления в бюджет Крыма от продажи национализированного имущества украинских и других иностранных граждан составят не менее 1,9 млрд рублей. 

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