На премию "Лидеры искусственного интеллекта" в 2023 году подали около 300 проектов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что отечественные ИИ-решения успешно применяют на практике

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Около 300 проектов было подано в 2023 году на соискание премии "Лидеры искусственного интеллекта". Об этом в ходе присуждения этой премии в рамках конференции AI Journey сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Учредить премию за разработку прорывных решений и успешное внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) поручил президент РФ Владимир Путин на прошлом форуме. В этом году на ее соискание было подано около 300 проектов", - сказал вице-премьер.

Чернышенко выразил уверенность, что с каждым годом их число будет расти. Он отметил, что отечественные ИИ-решения успешно применяют на практике. По словам вице-премьера, регионы также создают благоприятные условия для внедрения технологий искусственного интеллекта. "Совместными усилиями мы добьемся технологического лидерства страны, и в этом будет вклад каждого из номинантов премии в сфере ИИ", - сказал Чернышенко.

В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев, сообщил, что 167 заявок, поданных в категории "Премия компаниям" показывают, что в России много смелых, прогрессивных компаний, которые не боятся экспериментировать и внедрять новые технологии.

Премия организована АНО "Цифровая экономика" и ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" при поддержке правительства РФ на основании поручения президента России Владимира Путина и призвана отметить выдающиеся примеры внедрения искусственного интеллекта в коммерческих и государственных проектах, а также прорывные исследования в области ИИ. Награда вручается в трех категориях: ученым, компаниям и регионам.