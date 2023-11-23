23 ноября, 17:36

Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,26-0,30%

Они опустились до 1 148,97 и 3 221,05 пункта соответственно

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг торговался нейтрально, индекс Мосбиржи разнонаправленно двигался вблизи 3 200 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, до 3 221,05 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,26%, до 1 148,97 пункта. Курс юаня вырос на 0,04%, до 12,34 рубля, доллар - на 0,05%, до 88,40 рубля, евро - на 0,54%, до 96,57 рубля.

"В конце дня доминировали продавцы. Цены на нефть после отскока выше $80 за баррель Brent снова отправились в минус, рубль демонстрировал попытки укрепления", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Мировые площадки торговались в основном в плюсе. "После спада накануне отскочили китайские индексы, умеренно подрастали и европейские. Предварительные ноябрьские индексы экономической активности (PMI) в промышленности и секторе услуг еврозоны вышли лучше ожиданий, хотя по-прежнему находятся в зоне спада (менее 50 пунктов). В США торги сегодня не проводятся в связи с празднованием Дня благодарения, завтра на американском рынке будет сокращенный торговый день", - добавил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные акции "Мечела" (+1,12%), привилегированные акции "Башнефти" (+1%), котировки "Совкомфлота" (+0,73%), бумаги ММК (+0,61%), акции "Газпром нефти" (+0,5%), обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" (+0,5% и +0,27%), котировки "Фосагро" (+0,46%).

Привилегированные акции "Башнефти", очевидно, чувствовали себя лучше рынка в надежде на объявление дивидендов уже по итогам 2023 года. В то же время по "Совкомфлоту", "Газпром нефти", "Фосагро" и "Татнефти" ждут выплаты уже рекомендованных дивидендов за девять месяцев 2023 года, рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова. Дивидендные акции в РФ в целом продолжают смотреться интересно и обладают потенциалом развития как минимум краткосрочного повышения, несмотря на среднюю доходность большинства эмитентов порядка 5%.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги "Полиметалла" (-12,05%), акции "Сегежи" (-4,76%), котировки "Черкизово" (-3,46%), бумаги НМТП (-3,35%), акции ЛСР (-2,79%), котировки "Селигдара" (-2,22%).

"Акции "Полиметалла" упали после новостей о намерении вновь провести обмен бумаг, заблокированных в результате санкций против НРД. На рынке говорят о возможном делистинге бумаг с Мосбиржи после их обмена", - констатировала Кожухова.

Акционеры "Селигдара" тем временем одобрили выплату дивидендов за девять месяцев 2023 года в размере 2 рубля на акцию с доходностью 2,8%, которая в текущих рыночных условиях представляется достаточно скромной, также рассказала она.

Прогноз на 24 ноября

Традиционно в конце недели активность покупателей может быть невысокой, фактор пятницы по-прежнему актуален в условиях напряженной геополитики, отметили в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по на 24 ноября - 3 175 - 3 275 пунктов, по курсу доллара - 87-90 рублей. Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, пара доллар/ рубль может провести торги в диапазоне 87-89 рублей, евро/ рубль - в коридоре 95,5-97,5 рубля, юань/рубль - в интервале 12,1-12,5 рубля.

В пятницу председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. Из макроэкономической статистики дня эксперты выделили ноябрьский индекс делового климата IFO Германии и предварительные индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг США за текущий месяц. Важных корпоративных новостей завтра не ожидается. 

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