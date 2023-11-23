Все акции "Крымэнерго" передадут республике до 12 января

Решение о передаче акций приняли по предложению правительства РФ и Совета министров Крыма "в целях дальнейшего развития электросетевого комплекса республики"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство России поручило Росимуществу передать 100% акций "Крымэнерго" в собственность Республики Крым до 12 января 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

"Росимуществу в срок до 12 января 2024 г. осуществить в установленном порядке передачу в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Крымэнерго", - говорится в документе.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций компании в собственность республики. Решение было принято по предложению правительства РФ и Совета министров Крыма "в целях дальнейшего развития электросетевого комплекса республики".