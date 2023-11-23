23 ноября, 17:53
Санкции в отношении России

Politico: в Нью-Джерси прекратили исполнять закон о мерах против бизнеса за связи с РФ

По данным газеты, американское подразделение японской компании Kyocera добилось вынесения федеральным судом временного ограничительного постановления на основании конституции

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Власти штата Нью-Джерси приостановили исполнение принятого в нем ранее закона о санкциях против связанных с Россией компаний в свете постановления суда. Об этом сообщила американская газета Politico.

Как отмечается в публикации, губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал этот закон вскоре после начала РФ специальной военной операции на Украине. Он запретил властям штата заключать контракты с компаниями, поддерживающими связи с Россией и Белоруссией. Кроме того, ограничивалось предоставление им субсидий, а также вложения в эти фирмы средств из пенсионного фонда в штате. В некоторых других штатах, включая Нью-Йорк, были приняты схожие нормы.

По сведениям издания, штат добровольно приостановил исполнение закона этим летом, после того как компания, которую планировалось внести в черный список, добилась вынесения федеральным судом временного ограничительного постановления на основании конституции. Как оно уточняет, речь идет об американском подразделении японской компании Kyocera, в отношении которой власти штата Нью-Джерси намеревались ввести ограничения из-за наличия у нее дочерних структур в РФ.

Politico предполагает, что в черный список могли быть внесены также американский банк JP Morgan Chase, корпорация Xerox, французский производитель искусственных покрытий Tarkett и другие фирмы. Банк JP Morgan Chase из-за этого, в частности, мог бы лишиться налоговых льгот в размере $260 млн, отмечается в материале.

Федеральный окружной суд в Нью-Джерси запретил вводить ограничения в отношении Kyocera на время разбирательства, которое все еще продолжается. Представители компании настаивают на том, что власти штата превысили свои полномочия и пытаются регулировать зарубежную торговлю, а также вмешиваться в работу федерального правительства США, которое отвечает за введение антироссийских санкций.

Власти Нью-Джерси приостановили исполнение закона, поскольку принятое в отношении Kyocera решение суда может распространяться и на другие компании, добавляет издание. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация