Politico: в Нью-Джерси прекратили исполнять закон о мерах против бизнеса за связи с РФ

По данным газеты, американское подразделение японской компании Kyocera добилось вынесения федеральным судом временного ограничительного постановления на основании конституции

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Власти штата Нью-Джерси приостановили исполнение принятого в нем ранее закона о санкциях против связанных с Россией компаний в свете постановления суда. Об этом сообщила американская газета Politico.

Как отмечается в публикации, губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал этот закон вскоре после начала РФ специальной военной операции на Украине. Он запретил властям штата заключать контракты с компаниями, поддерживающими связи с Россией и Белоруссией. Кроме того, ограничивалось предоставление им субсидий, а также вложения в эти фирмы средств из пенсионного фонда в штате. В некоторых других штатах, включая Нью-Йорк, были приняты схожие нормы.

По сведениям издания, штат добровольно приостановил исполнение закона этим летом, после того как компания, которую планировалось внести в черный список, добилась вынесения федеральным судом временного ограничительного постановления на основании конституции. Как оно уточняет, речь идет об американском подразделении японской компании Kyocera, в отношении которой власти штата Нью-Джерси намеревались ввести ограничения из-за наличия у нее дочерних структур в РФ.

Politico предполагает, что в черный список могли быть внесены также американский банк JP Morgan Chase, корпорация Xerox, французский производитель искусственных покрытий Tarkett и другие фирмы. Банк JP Morgan Chase из-за этого, в частности, мог бы лишиться налоговых льгот в размере $260 млн, отмечается в материале.

Федеральный окружной суд в Нью-Джерси запретил вводить ограничения в отношении Kyocera на время разбирательства, которое все еще продолжается. Представители компании настаивают на том, что власти штата превысили свои полномочия и пытаются регулировать зарубежную торговлю, а также вмешиваться в работу федерального правительства США, которое отвечает за введение антироссийских санкций.

Власти Нью-Джерси приостановили исполнение закона, поскольку принятое в отношении Kyocera решение суда может распространяться и на другие компании, добавляет издание.