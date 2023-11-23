"Россети" направили более 11,6 млрд рублей на развитие электросетей Югры в 2023 году

На 2024 год планируется финансирование на уровне 14,1 млрд рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" направила более 11,6 млрд рублей на развитие электросетей Югры в 2023 году, в 2024 году финансирование превысит 14,1 млрд рублей, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова и генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин на рабочей встрече обсудили повышение эффективности сетевого комплекса региона, итоги реализации ремонтной программы и приоритетные инвестиционные проекты. Встреча состоялась в Москве, на площадке выставки-форума "Россия", уточняется в сообщении.

Глава компании отметил, что сейчас для энергетиков первоочередной задачей является обеспечение надежности сетевой инфраструктуры в осенне-зимний период. В этом году общее финансирование ремонтной программы магистральных и распределительных сетей группы "Россети" в Югре составило 3,4 млрд рублей, что на 11% превышает показатель 2022 года. Все необходимые мероприятия, связанные с подготовкой к зиме, выполнены в срок.

"В 2023 году группа "Россети" направила на реализацию проектов в Югре более 11,6 млрд рублей, на 2024 год планируется финансирование на уровне 14,1 млрд рублей", - говорится в сообщении компании.

В числе крупнейших мероприятий в магистральном комплексе - реконструкция подстанции 220 кВ "Правдинская", где будет установлен новый силовой автотрансформатор на 125 МВА, внедрение на объектах 220 кВ и 500 кВ цифровых систем сбора и передачи информации отечественного производства.

В распределительных сетях с начала 2023 года уже состоялось несколько крупных пусков, включая ввод в работу новой подстанции 110 кВ "Александрова" для электроснабжения предприятий НК "Роснефть" и "Сургутнефтегаза". В ближайшее время будет введен центр питания 110 кВ "Урай", который обеспечивает электроэнергией одноименный город и промышленные объекты компании "Лукойл - Западная Сибирь".

Ключевой проект 2024 года - модернизация ЛЭП 110 кВ "Снежная - Фоминская", которая участвует в электроснабжении Эргинского кластера месторождений и 12 труднодоступных населенных пунктов, отмечают "Россети". Также планируется ввод новой подстанции 110 кВ для развития газонефтяного месторождения им. Московцева.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.