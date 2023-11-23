23 ноября, 18:00,
обновлено 23 ноября, 18:14

Кабмин продлил на полгода квоты на вывоз минеральных удобрений

Эрик Романенко/ ТАСС
© Эрик Романенко/ ТАСС

Общий объем экспортной квоты составит около 17 млн тонн

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ продлило квоты на вывоз из России минеральных удобрений до 31 мая 2024 года. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, документ есть в распоряжении ТАСС.

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Решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке. Общий объем экспортной квоты составит порядка 17 млн тонн, в том числе на азотные удобрения - 9,8 млн тонн, на сложные удобрения - более 7,1 млн тонн.

Распределять объемы между экспортерами поручено Минпромторгу, ведомство должно обеспечить распределение до 27 ноября.

Квоты не будут распространятся на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

Аналогичные меры кабмин принял в мае этого года, тогда были установлены нетарифные ограничения, действующие с 1 июня по 30 ноября 2023 года, их объем составил 16,3 млн тонн. 

Теги:
Россия
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