Бюджет Оренбуржья на 2024 год приняли в первом чтении с дефицитом 10,5 млрд рублей

Губернатор региона Денис Паслер отметил, что бюджет остался социально ориентированным

ТАСС, 23 ноября. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области в первом чтении приняли бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов с доходами в размере 144,8 млрд рублей. Прогнозируемый дефицит составит 10,5 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер.

"К первому чтению планируемые доходы увеличились более чем на 7 млрд рублей и составили 144 млрд 800 млн рублей. Изменилась и сумма планируемых расходов: с 154 млрд 256 млн они выросли до 155 млрд 310 млн. Плановый дефицит сократился на 6 млрд за счет федеральных дотаций и составит 10,5 млрд рублей. Соответствующие изменения отражены и в плановом бюджете на 2025-2026 годы", - написал глава региона.

Паслер подчеркнул, что бюджет остается социально ориентированным. "Мы продолжим реализацию основных полномочий, определенных президентом и правительством страны. Нам важно не просто сохранить заданные тренды, но и запустить новые проекты. Главная задача - обеспечить достойный уровень жизни оренбуржцев", - отметил губернатор.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания региона, структура доходной части бюджета традиционно состоит из налогов и акцизных сборов. По расходам в приоритете - рост заработной платы бюджетникам, социальные выплаты. Дополнительные финансы пойдут на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, лекарственное обеспечение детей-инвалидов. Кроме того, средства направят на осуществление первичного воинского учета, предоставление жилья детям-сиротам.

Окончательное принятие во втором чтении пройдет в декабре.