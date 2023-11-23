Комарова: разведанные запасы нефти в Югре превышают 11 млрд тонн

Губернатор региона отметила, что треть из них - трудноизвлекаемые запасы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Разведанные запасы нефти в Ханты-Мансийском автономном округе составляют как минимум 11,5 млрд тонн. Об этом сообщила журналистам губернатор Югры Наталья Комарова в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Югра является основным нефтедобывающим субъектом РФ - на ее долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета региона. В регионе в 2022 году добыча достигла 223,1 млн тонн, что на 3,4% больше, чем в 2021 году. На территории автономного округа на начало 2023 года учтено на балансе 421 нефтяное месторождение. В настоящее время регион занимает первое место по добыче нефти в России (добыто более 12 миллиардов тонн), является лидером в стране по выработке электроэнергии, 99,9% населения имеют возможность доступа к высокоскоростному интернету, в Югре разработана нейросеть Vika, принят закон о развитии креативных индустрий, созданы школы и колледжи креативных индустрий, креативные кластеры.

"Специалисты, эксперты сейчас работают в западной части Югры на нераспределенном фонде участков недр. Начинаются геологоразведочные работы, результаты можно будет оценивать в 2025 году. Предположительно, там запасы 11,5 млрд тонн нефти - это то, что с хорошей степенью вероятности доказано. Треть из них - трудноизвлекаемые запасы", - сказала Комарова.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что переход от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации в нефтяной и газовой отрасли должен быть ускорен. По его словам, это позволит дополнительно простимулировать процесс импортозамещения в энергетической отрасли. Также он отмечал, что Россия имеет реальные хорошие сдвиги в сфере переработки нефти, даже с учетом обстановки в мире.

На стенде Югры в различных форматах представлены достижения в науке, образовании, культуре, здравоохранении, туризме. Особое внимание уделено развитию экономики, промышленности и реализации в регионе крупных инвестиционных проектов. Слоган стенда Ханты-Мансийского автономного округа: "Увидеть Югру - влюбиться в Россию". Как сообщил ТАСС генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев, Ханты-Мансийский автономный округ представил на выставке-форуме "Россия", в частности, нейросеть Vika, отвечающую на вопросы посетителей о регионе в аудиовизуальном формате на экране площадью около 20 м. В целом, идея экспозиции автономного округа заложена в формате прохождения квеста "Путешествие по Югре".